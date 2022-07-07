Глава МИД Британии досрочно покинула встречу G20

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 7 июля досрочно покинула встречу глав МИД G20 в Индонезии в связи с ожидаемой отставкой премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Глава дипмиссии возвращается в страну, передает Би-би-си.

«Она выступит с заявлением в «ближайшее время», — добавили в издании.

Ранее в этот же день британские средства массовой информации со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку. Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.