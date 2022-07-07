Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать все необходимое для жителей Донбасса
Мир
В ДНР сообщили о применении ВСУ РСЗО «Ураган» при обстреле Макеевки
Экономика
Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Общество
Москвичам пообещали похолодание с сильным ветром и грозами
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Политолог назвал возможных преемников Джонсона на посту премьера Британии

Политолог Калачев назвал возможных преемников Джонсона на посту премьера Британии
0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преемниками Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. Такое мнение высказал в четверг, 7 июля, политолог Константин Калачев.

Тори и сдвиги: уйдет ли Борис Джонсон в отставку
Очередной скандал вокруг премьера привел к тому, что его кабмин покинули два ключевых министра

По его словам, эти политики придерживаются проукраинских взглядов, поэтому жесткая позиция британцев в отношении России сохранится.

«Британия не изменит свою политику после ухода Джонсона. Ее жесткая позиция в отношении России с новым премьером сохранится, потому что это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии, поддержанная общественным мнением», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что потенциальные преемники Джонсона выступают за оказание максимальной помощи и поддержки Украине.

«Наиболее вероятные преемники — Лиз Трасс, глава МИД, и Бен Уоллес, глава минобороны. Оба за максимальную помощь Украине. Активная позиция Британии в украинском кризисе сохранится», — заключил Калачев.

Джонсон ранее в этот день объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей Партии консерваторов и должности премьер-министра, передает НСН.

Ранее в четверг глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс досрочно покинула встречу глав МИД G20 в Индонезии в связи с ожидаемой отставкой Джонсона, сообщает RT.

В этот же день появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал «360».

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022