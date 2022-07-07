Политолог назвал возможных преемников Джонсона на посту премьера Британии

Преемниками Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. Такое мнение высказал в четверг, 7 июля, политолог Константин Калачев.

По его словам, эти политики придерживаются проукраинских взглядов, поэтому жесткая позиция британцев в отношении России сохранится.

«Британия не изменит свою политику после ухода Джонсона. Ее жесткая позиция в отношении России с новым премьером сохранится, потому что это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии, поддержанная общественным мнением», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что потенциальные преемники Джонсона выступают за оказание максимальной помощи и поддержки Украине.

«Наиболее вероятные преемники — Лиз Трасс, глава МИД, и Бен Уоллес, глава минобороны. Оба за максимальную помощь Украине. Активная позиция Британии в украинском кризисе сохранится», — заключил Калачев.

Джонсон ранее в этот день объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей Партии консерваторов и должности премьер-министра, передает НСН.

Ранее в четверг глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс досрочно покинула встречу глав МИД G20 в Индонезии в связи с ожидаемой отставкой Джонсона, сообщает RT.

В этот же день появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал «360».

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.