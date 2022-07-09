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Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ

Песков: Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим экс-премьером Японии Абэ
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Фото: Global Look Press/Naoki Morita
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Президент России Владимир Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Синздо Абэ, погибшего в результате покушения 8 июля. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, участие других представителей РФ в прощальной церемонии зависит от протокольных правил.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия. Политик скончался в больнице.

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