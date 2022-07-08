Скульптор Леонид Баранов умер в возрасте 78 лет

Заслуженный художник России, скульптор Леонид Баранов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 8 июля ТАСС сообщили в Российской академии художеств.

Скульптор умер в своем музее-мастерской в деревне Старые Омутищи во Владимирской области. Причина смерти не уточняется.

Леонид Баранов родился в 1943 году в Москве. В 1968-м окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Он работал в области монументального и станкового искусства. Среди произведений Баранова: памятник писателю Федору Достоевскому в Баден-Бадене, памятник императору Петру I в Роттердаме, памятник-бюст полководцу Александру Суворову.

У Баранова остались жена и двое детей.