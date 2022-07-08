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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения. Об этом 8 июля сообщил телеканал NHK.

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Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

Политик скончался в возрасте 67 лет в результате огнестрельных ран в больнице города Касихара, префектура Нара.

Абэ занимал пост главы правительства в 2006–2007 и 2012–2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

Президент России Владимир Путин незамедлительно выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства. По его словам, Абэ многое сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на Абэ, который был патриотом Японии и всегда отстаивал интересы своей страны.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика дважды выстрелили. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, Он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить». Позднее в доме убийцы был обнаружен предмет, похожий на взрывчатку.

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