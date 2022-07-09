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День воинской славы России отмечается 10 июля 2022 года

День воинской славы России отмечается 10 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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10 июля — День воинской славы России. Он был установлен федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 года в ознаменование славных побед российских войск, в том числе советских, которые отмечают важнейшие события в жизни государства и общества.

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Нынешний день воинской славы — один из девятнадцати в году. В честь победы под командованием Петра I русской армии над шведами в сражении под Полтавой в 1709 году. Речь идет о знаменитой Полтавской битве, которая привела к перелому в Северной войне 1700–1721 годов в пользу России.

Генеральное сражение произошло 8 июля. Русская армия в количестве 42 тыс. человек противостояла шведам под командованием короля Карла XII, численность которых уступала русским и составляла 35 тыс. человек. Преимущество у русских было и в численности орудий.

По плану Петра I русская армия должна была измотать шведов на сооруженных по его приказу редутах, а после нанести сокрушительный удар в открытом полевом сражении. Его стратегия безоговорочно сработала, противник потерял более 9 тыс. человек убитыми, 19 тыс. человек было взято в плен. Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 человек ранеными. Военное могущество Швеции было подорвано.

Президент Владимир Путин нередко упоминает об императоре Петре I и о его великих подвигах. В выступлении на встрече с молодыми предпринимателями 9 июня 2022 года российский лидер упомянул события именно этой войны и последствия, которые она имела для сегодняшней России. Напомним об образовании Санкт-Петербурга и о том, что европейские страны долго не признавали эти территории российскими. Подробнее — в материале «Известий».

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