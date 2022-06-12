Путин стихами Пушкина рассказал о достижениях Петра I

Президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, рассказал о достижениях императора Петра I стихами поэта Александра Пушкина.

Российский лидер отметил, что в России гордятся победами предков, которые стремились и умели открывать новое, добиваться прогрессивного развития Родины и защищать ее. По словам президента, особые и выдающиеся заслуги были у императора Петра I.

«Как писал Пушкин: «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», — процитировал Пушкина глава государства.

Президент отметил успехи Петра I в управлении государством, экономическом развитии, создании мощных и непобедимых армии и флота.

«В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. Петра по праву называют великим реформатором. Ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что о Петре I и его реформах до сих пор спорят, однако невозможно не признать, что именно при нем Россия вышла на позиции сильной и великой мировой державы.

9 июня российский лидер сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I. По его словам, на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», как происходило во времена правления Петра. Путин подчеркнул, что во время Северной войны Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли. Так, глава государства рассказал, что там, где основан Санкт-Петербург, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает роль Петра I в истории государства. Песков также указал, что Путин — глубокий знаток истории, а Петру I принадлежит целый ряд заслуг, как и многим другим руководителям государства российского на протяжении всей истории.