В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать «окно в Европу»
На брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 2 июня, заявил, что Россия не будет в нынешних условиях закрывать «окно в Европу», которое «прорубил» Петр I. Кроме того, было заявлено, что президент РФ Владимир Путин высоко оценивает роль Петра Великого в истории государства.
«Вообще, Путин — глубокий знаток истории. Петру I целый ряд заслуг принадлежит, как и многим другим руководителям государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», — сказал Песков.
Также отмечается, что глава государства не пропустит 350-летие со дня рождения полководца.
«В одном из мероприятий он (Путин. — Ред.) примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем», — пообещал официальный представитель Кремля.
Юбилей Петра Великого будет отмечаться 9 июня.
С 19 марта петербургский Зимний дворец Петра I вновь начал принимать посетителей. Его закрывали по причине распространения коронавируса.
А 2 января сообщалось о планах перекрасить Зимний Дворец в рамках реставрации в 2023 году. Основной зеленый цвет высветлят.