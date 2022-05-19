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Матвиенко назвала условие для разрядки в отношениях Запада с Россией

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Валентина Матвиенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для разрядки в отношениях с Россией Запад должен отказаться от политики сдерживания, сказала в интервью «Известиям» в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

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«В тех условиях, в которых мы находимся, — информационной, экономической войны, русофобской истерии — говорить о какой-то разрядке несвоевременно. Для того, чтобы она наступила, нужно, чтобы коллективный Запад отказался от главного — прекратил свою политику сдерживания России, ведения против нее гибридной войны. Пока мы этого не видим», — заявила она.

Диалог, по ее мнению, будет возможен после завершения спецоперации на Украине. Однако он должен выстраиваться на равных, отметила Матвиенко.

«Мы по-прежнему открыты для диалога. Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — подчеркнула спикер СФ.

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