День победы в Полтавской битве: какого числа, история сражения

В воскресенье, 10 июля 2022 года, отмечается День воинской славы России. Установлен федеральным законом № 32 от 1995 года в ознаменование победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 313 лет назад. «Известия» рассказывают краткую историю праздника.

Победа русской армии под Полтавой 1709 года

В ходе Северной войны 1700–1721 годов шведский король Карл XII принял решение наступать на Москву. Осуществить свой замысел он планировал через Харьков и Белгород, по пути в которые располагается Полтава.

Русская армия под командованием Петр I героически оборонялась, выдержав 20 штурмов. К генеральной битве военные подошли в таком составе: русские — 42 тыс. человек, шведы — 35 тыс.

Шведы вели наступление. По приказу Петра I в качестве препятствия были сооружены редуты, за которыми находилась русская конница.

Замысел состоял в том, чтобы, измотав шведов, нанести сокрушительный удар в открытом полевом сражении. Его удалось воплотить в жизнь — Полтавская битва завершилась убедительной победой русской армии.

Карл XII бежал. Противник потерял свыше 9 тыс. убитыми, 19 тыс. пленными. Потери русских — 1345 чел. убитыми и 3290 ранеными.

После битвы под Полтавой могущество армии Швеции осталось подорванным. Она уже не смогла оправиться от понесенного поражения.

Полтавское сражение считается переломным моментом в Северной войне, после победы в которой Россия вышла к Балтике и стал морской державой.

Путин о Петре I

В 2022 году в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. По случаю празднования в городах страны проходят выставки и фестивали. Одну из них посетил Владимир Путин.

Президент отметил, что в России гордятся победами предков. Особые и выдающиеся заслуги были у императора Петра I — в управлении государством, экономическом развитии, создании мощных и непобедимых армии и флота.

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, так и есть. Там, где Петербург основан, он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы — его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал», — отметил российский лидер.

Достижения Петра I продолжают вдохновлять российских военных, участвующих в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.