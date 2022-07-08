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Зеленский назвал причину уклонения Байдена от визита на Украину

Зеленский: визиту Байдена на Украину мешают «некоторые моменты»
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency
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Американский президент Джо Байден хочет посетить Украину, но ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что на Украине с пониманием относятся к тому, что Байден пока не смог приехать в страну.

При этом украинский лидер похвалил президентов других стран, посетивших Киев.

16 июня лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву штурмовые самолеты и танки. Также он не исключил своего возможного визита в Россию.

На следующий день после визита европейских лидеров газета Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. При этом Макрон, Шольц и Драги поддержали предоставление Украины статуса кандидата в Евросоюз.

В тот же день в разговоре с «Известиями» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал визит Макрона, Шольца и Драги в Киев. Он отметил, что во Франции следуют дипломатическому пути урегулированию конфликта на Украине.

О том, что Украина фактически заморозила переговоры, 21 мая заявлял Песков.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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