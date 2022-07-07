Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили проработать законодательные изменения о приоритете использования в регионах местных видов топлива, в том числе отходов деревообработки и топливных гранул (пеллет) для отопления городов. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. С копией документа ознакомились «Известия».

Предложения должны быть предоставлены в правительство РФ к 15 июля.

Из протокола следует, что в Минстрое считают целесообразным переводить угольные и мазутные котельные на биотопливо в первую очередь в тех субъектах, в которых подобные объекты уже есть. Например, это Алтайский край, Ростовская область, Новосибирская область и другие.

«В ходе совещания была отмечена высокая экологическая эффективность биотоплива с точки зрения снижения выбросов в атмосферу, а также успешные проекты по переводу котельных на него без негативных тарифных последствий», — сказала «Известиям» представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Согласно документу, в Минстрое считают возможным выделять инфраструктурные кредиты субъектам на такую модернизацию котельных (программа «Инфраструктурное меню»).

Также мера станет поддержкой деревообрабатывающих предприятий в условиях санкционного давления, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Использование спрессованных отходов от лесной продукции экономнее на 20-30% обычных угля и мазута, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Био в ресурс: в России начнут отапливать дома отходами деревообработки