Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели

В мире наблюдается новый всплеск заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 6 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. За последние две недели количество случаев заражения выросло на 30%.

«В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение», — заявил глава ВОЗ в ходе брифинга.

Гебрейесус также призвал страны не останавливать компании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, и в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

Ранее, 5 июля, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Известиям», с чем связана новая волна заболеваемости коронавирусом в странах Европы и Америки.

Накануне, 4 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России за сутки госпитализированы 568 человек с коронавирусной инфекцией, накануне в больницы попали 510 пациентов с COVID-19.

В тот же день в оперативном штабе рассказали, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».