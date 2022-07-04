В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 568 человек с коронавирусной инфекцией, накануне в больницы попали 510 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе в понедельник, 4 июля.

За 24 часа выявлено 2866 случаев инфицирования COVID-19. В столице выявлено 109 заболевших, передает агентство городских новостей «Москва».

За сутки скончались 43 человека с коронавирусом. Накануне умерли 47 заболевших. Выздоровели за сутки 2276 человек, а днем ранее — 2595, передает RT.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19, сообщает телеканал «Звезда».

1 июля стало известно о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19.

В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».