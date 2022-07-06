Депутат Госдумы госпитализирован с коронавирусом

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц. Об этом 6 июля сообщил «Известиям» руководитель аппарата комитета по бюджету и налогам в нижней палате российского парламента Дмитрий Миненко.

По его словам, 67-летний Макаров находится под присмотром врачей в удовлетворительном состоянии.

Андрей Макаров с 2011 года занимает должность председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он — один из авторов первой части Налогового кодекса РФ. Парламентарий также входил в рабочую группу по подготовке проекта Конституции РФ в 1993 году.

Накануне главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Известиям», что в мире наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, это происходит из-за новых вариантов «Омикрона», которые размножаются лучше предыдущих.

В России граждане могут привиться от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано восемь препаратов: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл» и «Салнавак».

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