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Зеленский распорядился отменить введенные ограничения на перемещения военнообязанных

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному штабу Украины отменить положение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране, сообщает 6 июля издание «Страна.ua».

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В ходе заседания с украинскими военными Зеленский выслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором говорилось о разрешениях для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

«Зеленский поручил упразднить принятый генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны», — сообщает издание.

Президент Украины также подчеркнул, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Ранее, 5 июля, издание сообщало о том, что генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата.

Помимо этого 6 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов посоветовал военнообязанным жителям Запорожской области временно переехать в неподконтрольные Киеву города, чтобы избежать зачисления в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Ключевые ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности РФ.

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