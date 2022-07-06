Госдума приняла закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных

Государственная дума приняла 6 июля в третьем, окончательном, чтении законопроект о признании нуждающимися в жилье семей погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Законопроектом предлагается определять, что при предоставлении жилого помещения членам семьи погибшего или умершего военнослужащего размер общей площади жилого помещения определяется исходя из состава семьи военнослужащего на дату его гибели или смерти с учетом детей, рожденных после его смерти (в отношении которых установлено отцовство).

Как отметила депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с «Известиями», что до принятия законопроекта расчет жилплощади, предоставляемой семье погибшего военнослужащего, велся только из фактической численности членов семьи.

«Также законопроект регулирует вопрос признания нуждающимися членов семьи погибшего или умершего военнослужащего. Как отмечает наш президент [Владимир Путин], нужно своевременно и оперативно решать вопросы социальной поддержки военнослужащих и их семей. Безусловно, наши защитники и их семьи заслуживают самого пристального внимания, всесторонней помощи и поддержки со стороны государства и всех нас», — рассказала Фролова.

Поправки предлагается внести в статьи 151 и 24 ФЗ «О статусе военнослужащих».

Днем ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры соцподдержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.