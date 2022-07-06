Подойти суммой: выплаты ветеранам предлагают увеличить до 75 тысяч

Ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предлагают установить в сумме 75 тыс. рублей . Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов. По расчетам авторов, эта мера обойдется бюджету примерно в 30 млрд рублей , однако они считают, что в нынешних экономических реалиях эта мера оправдана. В ряде фракций готовы предложение поддержать. Эксперты считают, что ветераны заслуживают большей помощи от государства, однако нужно дождаться финансового заключения Минфина .

Не 10, а 75

По информации «Известий», к внесению в Госдуму готовится законопроект «Об изменениях в закон «О ветеранах». Документом предлагается установить ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в размере 75 тыс. рублей. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«В соответствии с указом президента, с 2019 года гражданам РФ, являющимся инвалидами ВОВ и участниками ВОВ, предоставляется ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 10 000 рублей », — напоминают в пояснительной записке авторы инициативы — группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В документе уточняется, что в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы над фашистами Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в сумме 75 тыс . рублей этим категориям граждан. Однако через год они вновь стали получать прежнюю сумму .

«Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно инвалидам, участникам войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и приравненных к ним лицам, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны», — предлагают авторы.

Подойти суммой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года, отмечается в тексте. В финансово-экономическом обосновании говорится, что на эти цели из бюджета страны может потребоваться около 30,88 млрд рублей . Эта сумма складывается из расчета количества живущих в настоящее время ветеранов, число которых составляет чуть более 411,7 тыс. человек . В 2020 году на эти цели потребовалось более 71 млрд рублей.

— Ранее решения о выплате в 75 тыс. рублей принималось на уровне указа президента. В Калининграде на встрече эту проблему подняли сами ветераны, и мы, поддерживая их, подготовили этот законопроект, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, эта мера поддержки будет оправдана в нынешних экономических реалиях, к тому же с каждым годом этих людей становится всё меньше и меньше . Как уточнили «Известиям» в пресс-службе парламентария, законопроект уже готов к внесению и направлен на отзыв правительство.

«Известия» обратились в Минфин с просьбой прокомментировать перспективы принятия законопроекта.

Есть ли резервы?

В КПРФ и «Справедливой России — За правду» готовы инициативу поддержать.

— То, что платится сегодня людям, в сравнении с тем, что получают чиновники, просто копейки. Если министры у нас по 2–3 млн рублей зарплату получают, то что такое десять или даже 75 тыс. рублей? — отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике коммунист Николай Арефьев.

По его словам, у государства есть эти деньги, ведь их «не в долларах, а в рублях предлагается платить».

— Можно даже не по 75, а по 500 тыс. рублей им платить . Они это заслужили, — подчеркнул парламентарий.

Подойти суммой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов также считает, что эта инициатива может быть поддержана.

— Эту выплату надо расширить на ветеранов всех войн. Она должна быть ощутимой, заметной и перекрывать инфляцию. Я не знаю, сколько нужно для этого денег — 50 или 100 тыс. рублей. Это надо считать. Но она должна быть регулярной и ежемесячной . Ведь этот год ветеранам надо еще прожить, — пояснил парламентарий.

Во фракциях партий «Единая Россия» и «Новые люди» обещали изучить законопроект после его внесения в Госдуму.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что несмотря на патриотизм и уважение, ветераны в России получают меньшие суммы денег, чем в некоторых странах СНГ . В пример он привел Казахстан. Ранее СМИ сообщали, что в 2022 году ветеранам Великой Отечественной войны в республике кроме гарантированных законом 205 221 тенге добавили 800 000 тенге, таким образом в переводе на рубли по нынешнему курсу выплата составила порядка 120 тыс .

— Вопрос увеличения выплат ветеранам Великой Отечественной войны давно назрел. Но лично мне не совсем понятно обоснование суммы в 75 тыс . Она должна быть к чему-то привязана, например, к уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, — пояснил он.