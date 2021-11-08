По большому счету: ветеранам ВОВ предложили компенсировать 100% платы за ЖКУ

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны вновь предложили полностью компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Как выяснили «Известия», такой законопроект направлен на отзыв в правительство. Ранее подобные инициативы уже предлагались, и в новом варианте документа учтены замечания кабмина, пояснил «Известиям» его автор, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Согласно финансово-экономическому обоснованию (есть у «Известий»), на обеспечение льготы для более 100 тыс. человек в 2023 году может потребоваться 1,15 млрд рублей. В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

Поднять статус

Как выяснили «Известия», в правительство для получения официального отзыва направлен законопроект «О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона «О ветеранах». В документе предложено полностью освободить ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты взносов за пользование жилым помещением и его содержание, капитальный ремонт и счетов за ЖКУ. По действующему регулированию они вносят за эти услуги половину суммы.

«Принятие предлагаемого проекта федерального закона позволит повысить в условиях нынешнего кризиса уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также с учетом заслуг по защите Отечества поднимет их особый правовой статус. Финансирование предлагаемых законопроектом мер социальной поддержки в соответствии со ст. 232 федерального закона «О ветеранах» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых органам государственной власти субъектов РФ в виде субвенций», — сказано в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

В документе подчеркнуто: сегодня в России есть категории граждан, которые не платят за услуги ЖКХ. К ним относятся Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического Труда, Герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

— Ветеранов становится всё меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту (есть у «Известий»), меру предполагается распространить на более чем 100 тыс. человек.

«По данным Пенсионного фонда РФ, численность инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц на 1 сентября 2021 года составила 61 480 человек. Из них: инвалидов ВОВ — 4252 человека, участников ВОВ, ставших инвалидами, — 25 301 человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма, признанных инвалидами, — 31 927 человек, а численность участников ВОВ составила 47 120 человек, из них: участников ВОВ — 2046 человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 45 074 человека», — сказано в документе.

В нем отмечено, что расходы бюджета на льготы в 2023 году могут составить 1,15 млрд рублей. Вычисления приведены с учетом, что сумма дополнительной поддержки составит в среднем 900 рублей на человека.

«Известия» направили запросы в правительство и Минфин с просьбой дать оценку инициативе.

Оправданная мера

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

— Безусловно, этот законопроект нужно принимать. В свое время с аналогичным предложением выступала и наша партия, и другие. Однако оно не было поддержано «Единой Россией», которая представляет в Госдуме большинство. Тогда нам объяснили, что на эти цели нет средств в бюджете, но лично я убежден, что мы должны предоставить ветеранам, инвалидам ВОВ эту льготу, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов.

С этим мнением согласен секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

— Ветеранов, инвалидов ВОВ, а также детей войны осталось в живых уже не так много. Поэтому им нужно помогать максимально. Это просто обязанность всех молодых поколений. Конечно, этот законопроект нужно принимать, — сказал он «Известиям», отметив, что коммунисты тоже выходили с таким же предложением.

В ЛДПР сообщили, что законопроект поддержан всеми депутатами фракции.

В партиях «Единая Россия» и «Новые люди» сказали, что хотят дождаться внесения законодательной инициативы в Госдуму и внимательно ее изучить, а потом давать оценку.

В условиях пандемии могут возникнуть проблемы с новыми выплатами, не исключил политтехнолог Александр Твердов.

— Сумма небольшая и исполнимая, но вряд ли законопроект пройдет, хотя предложение правильное и гуманное. Правительство могло бы поддержать, но вряд ли это сделает в условиях ковидного года и проблем в экономике. Сейчас деньги нужны прежде всего на машины «скорой», медицинское оборудование, вакцины и лекарства, — заявил эксперт «Известиям».

Политолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что законопроект может быть поддержан правительством. По его словам, ветераны и инвалиды ВОВ — это категория населения, которой государство уделяет особое внимание.