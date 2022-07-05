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ГД приняла закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума на пленарном заседании 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры соцподдержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

«В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами», — приводятся на сайте слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской Народной республики и Донецкой Народной Республики.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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