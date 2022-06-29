Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса
Мир
В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира
Политика
Госдума одобрила поправку для СМИ о публикации первого фейка
Мир
США сочли необязательным контактировать с РФ по вопросу изменений в НАТО
Мир
НАТО заявило, что не несет опасности для России
Мир
Наемник из США назвал ошибкой поездку на Украину
Мир
Консульство РФ в Варне приостановит работу из-за высылки российских дипломатов
Мир
Еще одну группу мирных жителей вывели с территории «Азота»
Мир
В Харьковской области объявили о желании граждан получить паспорта РФ
Мир
Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости
Экономика
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью
Сюжет:

В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР), соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Север перемен: в ГД просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд
Где реализация соцпрограммы оказалась под угрозой срыва

Отмечается, что проект федерального закона подготовлен для установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, которые приняли участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР.

Также уточняется, что на данный момент ополченцы в ДНР и ЛНР, некоторые из которых имеют российское гражданство, совместно с военнослужащими РФ выполняют задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Как говорится в пояснительной записке, предложенные меры помогут указанным лицам получать соответствующую поддержку и будут способствовать признанию их заслуг.

23 мая стало известно о том, что Госдума приняла в первом чтении закон о признании участников спецоперации по защите Донбасса ветеранами боевых действий. Согласно закону, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет предоставляться лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации РФ на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Совет Федерации 23 марта также одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. За данное решение проголосовали 163 сенатора.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022