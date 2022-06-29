В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР), соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Отмечается, что проект федерального закона подготовлен для установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, которые приняли участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР.

Также уточняется, что на данный момент ополченцы в ДНР и ЛНР, некоторые из которых имеют российское гражданство, совместно с военнослужащими РФ выполняют задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Как говорится в пояснительной записке, предложенные меры помогут указанным лицам получать соответствующую поддержку и будут способствовать признанию их заслуг.

23 мая стало известно о том, что Госдума приняла в первом чтении закон о признании участников спецоперации по защите Донбасса ветеранами боевых действий. Согласно закону, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет предоставляться лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации РФ на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Совет Федерации 23 марта также одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. За данное решение проголосовали 163 сенатора.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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