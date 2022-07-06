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Климов предупредил о последствиях приближения НАТО к границам России

Сенатор Климов: приближение НАТО к границам России увеличивает риск катастрофических событий
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Приближение НАТО к российским границам может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом во вторник, 5 июля, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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«Риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Вместе с тем сенатор добавил, что само по себе присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу не повлияет на глобальную безопасность. Ответные меры могут быть приняты в случае, если на территории скандинавских государств появятся элементы военной инфраструктуры.

Ранее в этот день Канада ратифицировала протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По словам канадского премьера, это событие приблизило расширение альянса.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении двух стран в альянс объявил ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подписать договоры должны все члены Североатлантического альянса. Генсек призвал ускорить процесс ратификации протоколов.

Так, его уже ратифицировали министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса.

Накануне страны завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Россия негативно относится к вступлению стран в НАТО. Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, РФ будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции.

В Кремле назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД РФ критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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