Канада подписала протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна первой из членов Североатлантического альянса (НАТО) подписала протоколы о вхождении в него Финляндии и Швеции.

«Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО», — говорится в заявлении Трюдо, опубликованном на сайте правительства Канады.

По словам канадского премьера, после решения Канады Финляндия и Швеция стали на шаг ближе к членству в альянсе.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении двух стран в альянс объявил ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подписать договоры должны все члены Североатлантического альянса. Генсек призвал ускорить процесс ратификации протоколов.

Так, его уже ратифицировали министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса.

Накануне страны завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Россия негативно относится к вступлению стран в НАТО. Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, РФ будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции.

В Кремле назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД РФ критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.