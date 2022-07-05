Врач предостерег от употребления кофе в жару

Злоупотребление кофе в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в интервью URA.RU предупредил врач-терапевт Виктор Лишин во вторник, 5 июля.

В жару сосуды расширяются, а кофе, наоборот, способствует их сужению, отметил он. Человек, постоянно употребляющий кофе в знойную погоду, рискует столкнуться с повышением артериального давления и большой нагрузкой на сердце.

«Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать», — приводит «Газета.Ru» мнение врача.

При этом Лишин допускает употребление не более двух чашек кофе, но рекомендует запивать стаканом воды комнатной температуры. Ледяные напитки специалист советует не пить.

28 июня главврач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила о том, что в группе наибольшего риска в жару оказываются люди с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.