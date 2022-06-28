Кардиолог назвала группу наибольшего риска при жаре

Жаркая погода представляет большую опасность для сердечно-сосудистой системы, в группе наибольшего риска оказываются пациенты с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца. Об этом в беседе с «Известиями» 28 июня предупредила главный врач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова.

«Температура воздуха и ее колебания являются наиболее значимыми факторами для сердечно-сосудистой системы. Существует оптимальный диапазон температур, который соответствует минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в данном, конкретном регионе. Для Москвы это от 18 до 20 градусов, а увеличение или снижение температуры от данного уровня приводит к увеличению смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний», — указала врач.

Как отметила Гаврилова, исследования показывают, что во время волн жары отмечается увеличение количества обращений в скорую помощь, экстренных госпитализаций и амбулаторных обращений к врачу. При этом наиболее частыми причинами обращений при сердечно-сосудистых патологиях во время жары являются сердечная недостаточность, аритмия, ишемический инсульт, артериальная гипотония или же учащение гипертонических кризов у данной категории пациентов.

«В группе наибольшего риска оказываются пациенты с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца. Воздействие жары в негативном плане наступает гораздо быстрее, чем воздействие холодных температур. Тем не менее обращение к врачу и дополнительное обследование своего состояния здоровья приводят к профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений», — подчеркнула кардиолог.

Она также рассказала о правилах при нахождении на природе в жару. Так, следует надевать светлую легкую одежду, преимущественно из натуральных тканей. Также желательно находиться на открытом солнце до 10–11 часов дня либо после 16–17 часов вечера. Пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на улице необходимо находиться в головном уборе. Рекомендуется пить больше жидкости, но следует отказаться от кофеина, алкоголя и жирной, тяжелой пищи.



«При выходе на улицу захватите с собой бутылку негазированной воды, она лучше всего утоляет жажду. И еще раз подчеркну, что нельзя пить сладкую газировку, алкоголь. Так, алкоголь повышает температуру тела, способствует быстрому выводу жидкости из организма», — уточнила Гаврилова.

Днем ранее врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рекомендовал исключить курение в жаркую погоду. По словам врача, курение негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, поэтому в жару рекомендуется исключить эту привычку совсем или хотя бы свести к минимуму. В противном случае это может привести к серьезным последствиям для здоровья.