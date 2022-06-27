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Кардиолог рекомендовал исключить курение в жару

Кардиолог Османов: предынсультное состояние может стать результатом курения в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям», почему не стоит курить в жаркую погоду.

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По словам врача, курение негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, поэтому в жару рекомендуется исключить эту привычку совсем или хотя бы свести к минимуму.

В противном случае это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Например, курение увеличивает риск образования тромбов, а в жару он возрастает даже у здоровых людей. Также возрастает риск развития ишемической болезни, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности.

При сильной жаре сокращается количество кислорода в воздухе, из-за чего становится тяжелее дышать. В совокупности с курением это повышает риск развития спазмов сосудов, в том числе головного мозга, так как во время курения в крови сжигается так называемый внутренний кислород. В результате это может привести к обмороку или предынсультному состоянию.

«Кроме того, эта пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость, снижение работоспособности и когнитивных функций (память, внимание, мышление), которые и без этого проявляются во время жары. Первыми симптомами воздействия жары могут быть раздражительность, головная боль и снижение работоспособности», — подчеркнул Османов.

При этом при появлении тревожных симптомов необходимо проконсультироваться со специалистом.

30 мая были опубликованы результаты опроса, согласно которым каждый пятый курящий россиянин в последние месяцы стал употреблять меньше сигарет. Столько же намерены в ближайшее время вовсе отказаться от курения сигарет.

Каждый второй респондент объяснил это желанием позаботиться о своем здоровье: для них сокращение потребления и отказ от сигарет носят профилактический характер (56%). 24% опрошенных видят в отказе от курения возможность сэкономить на сигаретах и перераспределить этот бюджет на что-то полезное. 17% связывают это с нежеланием усугублять уже существующие проблемы со здоровьем. 9% делают это по просьбе близких.

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