Каждый пятый россиянин планирует в ближайшее время бросить курить

Каждый пятый курящий россиянин в последние месяцы стал употреблять меньше сигарет, столько же намерены в ближайшее время вовсе отказаться от этой вредной привычки, следует из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь», поступившего 30 мая в «Газету.Ru».

По данным исследования, в России курит каждый второй житель (55%), при этом наблюдается тренд на снижение потребления сигарет. Каждый пятый респондент в последние месяцы стал курить реже, чем раньше (20%). Только 11% курят чаще. 20% опрошенных собираются отказаться от сигарет в ближайшее время или бросают уже сейчас.

Каждый второй респондент, сокративший потребление сигарет и планирующий бросить курить, объяснил это желанием позаботиться о своем здоровье: для них сокращение потребления и отказ от сигарет носит профилактический характер (56%). 24% опрошенных видят видят в отказе от курения возможность сэкономить на сигаретах и перераспределить этот бюджет на что-то полезное. У 17% связаны с нежеланием усугублять уже существующие проблемы со здоровьем. 9% делают это по просьбе близких.

Подавляющее большинство (83%) тех, кто курит, делают это каждый день. Из них почти половина — всего 1–2 сигареты в день, четверть (24%) — примерно полпачки в день, каждый шестой (17%) — по одной пачке в день и каждый седьмой (14%) — ближе к двум пачкам в день.

Свыше половины респондентов — это курильщики со стажем. В частности, 39% начали курить 5–10 лет назад, 20% — более 10 лет назад, 14% — 1–2 года назад, а 10% — 2–3 года назад. 17% опрошенных начали сравнительно недавно: 11% — порядка полугода назад, а 6% — в марте — апреле этого года.

Подавляющее большинство курящих респондентов (83%) признают опасность курения, в то время как каждый шестой (17%) считает рассказы о его вреде преувеличенными.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что за последние два года пандемии COVID-19 (с 2020 по 2021 год) в России количество курящих граждан сократилось на 13% — 3,63 млн человек, более 1 млн из них приходится на молодежь. По данным исследований, еще до пандемии, в 2019 году, курили 23,2% взрослого населения — порядка 28,03 млн человек. За два следующих года это число сократилось до 24,4 млн — 20,3% населения.