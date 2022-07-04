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Минобороны РФ сообщило о минировании ВСУ мостов в Сумской области

Минобороны РФ: ВСУ заминировали мосты в Сумской области, чтобы устроить провокацию
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с подрывом мостов через реку Крыга в Сумской области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает Министерство обороны (МО) России.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Уточняется, что позже Киев планирует обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

По словам Мизинцева, подобные действия со стороны Украины демонстрируют безразличие к гражданскому населению и пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

Ранее, 2 июля, по данным МО РФ, украинские боевики обстреляли жилые кварталы в городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы позже возложить на Россию ответственность за уничтожение мирных жителей.

Накануне стало известно о подготовке новой провокации в Одессе с целью обвинить российские войска в убийстве граждан. Участникам постановочных сцен предлагали денежное вознаграждение. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Также 27 июня Киев организовал еще одну провокацию с обвинением ВС РФ в нанесении удара по торговому центру в Кременчуге, где якобы находилось около 1 тыс. гражданских лиц.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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