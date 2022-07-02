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В Минобороны сообщили об обстреле ВСУ жилых кварталов в Славянске
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В Минобороны сообщили об обстреле ВСУ жилых кварталов в Славянске

Минобороны: ВСУ обстреляли жилые кварталы в Славянске, чтобы обвинить в этом Россию
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Фото: REUTERS
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Украинские войска обстреляли жилые кварталы в городе Славянск Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы впоследствии обвинить Россию в уничтожении мироного населения. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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«С целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», — сказали в ведомстве.

Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ. Журналисты осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов Вооруженных сил РФ по гражданскому населению, сообщили в ведомстве.

Такое быстрое прибытие украинских журналистов, как отметили в Минобороны, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой провокации.

В ведомстве еще раз акцентировали внимание на том, что в отличии от украинской стороны войска РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и продолжают оказывать содействие мирному населению.

В частности, отмечается, что за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3 922 ребенка. Всего с начала специальной военной операции в РФ прибыли 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 351 225 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки — 4 702.

Ранее в этот день сообщалось, что военные РФ доставили более 150 т гуманитарной помощи в Харьковскую область. Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах Донбасса, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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