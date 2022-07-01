Киевский режим предлагает деньги участникам провокации в Одессе против РФ

Киевским режим готовит в Одессе новую провокацию против РФ с целью обвинения российских войск в убийстве мирных жителей. Участникам постановочных сцен предлагают денежное вознаграждение. Об этом сообщили 1 июля в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших», — говорится в сообщении штаба.

Участникам постановочных сцен предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500. По информации координационного штаба РФ, каждому из них предварительно уже выплачено по $100.

Кроме того, для распространения информации о провокации в Одессу были доставлены до 20 иностранных журналистов, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций), отмечает штаб РФ.

Недавно киевский режим организовал еще одну провокацию в Кременчуге. Украинская сторона пыталась обвинить Россию в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе. По словам официального Киева, там якобы находилось около 1 тыс. гражданских лиц.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил в свою очередь, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

6 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что раскручивание обвинений в адрес российских войск о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он указал, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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