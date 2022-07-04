Президент Мексики прокомментировал экстрадицию Ассанжа в США предложением разобрать статую Свободы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил разобрать статую Свободы в Нью-Йорке, если суд США вынесет обвинительный приговор основателю ресурса WikiLeaks и журналисту Джулиану Ассанжу. Об этом он заявил в понедельник, 4 июля, на пресс-конференции.

«Если его привезут в США и приговорят к максимальному наказанию, к смерти в тюрьме, нужно будет начать кампанию за то, чтобы разобрать находящуюся в Нью-Йорке статую Свободы, подаренную французами, потому что она уже не будет символом свободы», — сказал мексиканский лидер.

Он также сообщил, что обсудит ситуацию Ассанжа с президентом США Джо Байденом на переговорах в Вашингтоне, которые состоятся на следующей неделе.

В начале января Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище Ассанжу в своей стране. Мексиканский лидер подчеркнул, что приветствует решение суда Лондона, который ранее в тот день отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

17 июня глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать США Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. В WikiLeaks уже заявили, что подадут апелляцию в Высокий суд Лондона на решение Пател. В организации назвали это решение «темным днем» для вопроса свободы слова.

Тогда же адвокат Мария Ярмуш допустила, что решение МВД Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США может привести к изменению приговора до смертной казни. По словам Ярмуш, у Ассанжа исчерпаны все судебные процедуры, направленные на то, чтобы остановить его экстрадицию в США, а решение Пател — это лишь формальная точка, поставленная в вопросе.

7 июня Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Великобритании не экстрадировать Ассанжа в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру обратилась к министру Прити Пател, выразив обеспокоенность по поводу влияния, которое решение об экстрадиции может оказать на журналистику и свободу прессы. По ее словам, при вынесении решения необходимо принимать во внимание общественный интерес некоторых публикаций WikiLeaks.

До этого, 17 мая, британский политик, член Лейбористской партии Ричард Бургон выступил за освобождение основателя WikiLeaks на протесте у министерства внутренних дел. Бургон призвал освободить Ассанжа, сакцентировав внимание на том, что журналистика и «раскрытие правды о войне» — это не преступление.

В апреле в комментарии «Известиям» друг Ассанжа австралийский кинорежиссер, журналист и общественный деятель Джон Пилджер заявил, что Лондон полон решимости экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Он рассказал, что его последняя встреча с Ассанжем произошла более года назад в лондонской тюрьме Белмарш. До этого он видел его в тюрьме три года назад. Как отметил Пилджер, Ассанж похудел на 15 кг и выглядел сильно измотанным.

В настоящее время 51-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.