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Президент Мексики решил предложить Ассанжу политическое убежище

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в своей стране.

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«Я попрошу главу МИДа подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», — сообщил он в ходе пресс-конференции 4 января, его слова приводит Reuters.

При этом мексиканский лидер подчеркнул, что приветствует решение суда Лондона, который ранее в этот день отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Как отметил судья, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

Министерство юстиции США, в свою очередь, сообщило, что разочаровано отказом Лондона в экстрадиции Ассанжа и заявило о планах оспаривать это решение.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис 4 января призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать журналиста.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

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