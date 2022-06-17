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Адвокат допустила вероятность смертной казни Ассанжа в США

Адвокат Ярмуш: нельзя исключать, что наказание Ассанжа могут ужесточить до смертного приговора
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tolga Akmen
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Адвокат Мария Ярмуш допустила, что решение МВД Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США может привести к изменению приговора до смертной казни. Об этом она заявила в пятницу, 17 июня, в беседе с «Известиями».

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Ранее в этот день стало известно, что глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать США Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

По словам Ярмуш, у Ассанжа исчерпаны все судебные процедуры, направленные на то, чтобы остановить его экстрадицию в США, а решение Пател — это лишь формальная точка, поставленная в вопросе. Адвокат считает, что Великобритания не может отказать своему «старшему партнеру» — США — в их запросе на экстрадицию журналиста.

При этом, другие организации, специализирующиеся на защите прав, не обладают юрисдикцией для влияния на эту проблему и не в состоянии изменить решение суда Великобритании.

«После сегодняшнего решения главы МВД Великобритании Ассанжа в течение нескольких дней, если не часов, под надзором американских спецслужб отправлят бортом в США, где он предстанет перед судом», — добавила Ярмуш.

Юрист отметила, что в случае, если суд выяснит, что секретные сведения, полученные и распространенные Ассанжем, попали к злоумышленникам (например, террористам), в результате чего это привело к смерти хотя бы одного из спецагентов, а значит привел к тяжким последствиям, приговор может быть ужесточен и может перейти в смертную казнь.

7 июня организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Великобритании не экстрадировать Ассанжа в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру обратилась к министру Прити Пател, выразив обеспокоенность по поводу влияния, которое решение об экстрадиции может оказать на журналистику и свободу прессы. По ее словам, при вынесении решения необходимо принимать во внимание общественный интерес некоторых публикаций WikiLeaks.

Ранее, в мае, комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала главу МВД Британии не экстрадировать Ассанжа в США. По ее мнению, обвинения Вашингтона против журналиста подняли вопросы о защите тех, кто в интересах общества публикует засекреченную информацию, в том числе и о нарушениях прав человека. В том же месяце к главе МВД с просьбой блокировать экстрадицию обратилась защита Ассанжа.

17 мая британский политик, член Лейбористской партии Ричард Бургон выступил за освобождение основателя WikiLeaks на протесте у министерства внутренних дел. Бургон призвал освободить Ассанжа, сакцентировав внимание на том, что журналистика и «раскрытие правды о войне» — это не преступление.

В апреле в комментарии «Известиям» друг Ассанжа австралийский кинорежиссер, журналист и общественный деятель Джон Пилджер заявил, что Лондон полон решимости экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Он рассказал, что его последняя встреча с Ассанжем произошла более года назад в лондонской тюрьме Белмарш. До этого он видел его в тюрьме три года назад. Как отметил Пилджер, Ассанж похудел на 15 кг и выглядел сильно измотанным.

В настоящее время 50-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

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