Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Авто
Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений
Мир
Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе
Мир
Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса
Экономика
Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента
Политика
В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе
Мир
Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля
Мир
Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
Мир
Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК
Общество
В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение
Мир
В Мелитополе заработал российский ЗАГС

Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящий момент в Госдуме РФ видят желание российского капитала вернуться на территорию государства из-за рубежа — бизнес постепенно планирует снова начать функционировать в РФ. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил председатель комитета ведомства по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в ходе брифинга.

В пользу бизнеса: как право может обеспечить подъем экономики
В Санкт-Петербурге открывается Х Международный юридический форум

«Напомню, что мы несколько раз объявляли амнистии для возвращения бизнеса из-за рубежа, и нельзя сказать, что они были успешны. Сейчас мы видим желание нашего капитала вернуться в Россию — в специальные административные районы с льготным режимом. Надеемся, что это будет доминирующая практика», — заявил Гаврилов.

Он указал на попытки недружественных стран спровоцировать Россию на внедрение «острых» мер наподобие вывода из страны зарубежного бизнеса. При этом правительство РФ, по словам Гаврилова, отвечает спокойно, продуманно и с учетом оценки последствий.

«Решения принимаются очень квалифицированно. Нас слышат и наши оппоненты, и наши партнеры. Это касается <…> контроля за деятельностью стратегических предприятий, вопросов возвращения российским предприятиям контроля за оставшимися за рубежом активами, вопросов суверенизации нашего фондового рынка и ухода от колониальных практик использования депозитарных расписок», — добавил политик.

С 1 июля в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) для малого бизнеса. Соответствующий федеральный закон был подписан в феврале.

15 июня глава «Опоры России» на полях ПМЭФ-2022 рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Он отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022