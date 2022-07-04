Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа

В настоящий момент в Госдуме РФ видят желание российского капитала вернуться на территорию государства из-за рубежа — бизнес постепенно планирует снова начать функционировать в РФ. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил председатель комитета ведомства по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в ходе брифинга.

«Напомню, что мы несколько раз объявляли амнистии для возвращения бизнеса из-за рубежа, и нельзя сказать, что они были успешны. Сейчас мы видим желание нашего капитала вернуться в Россию — в специальные административные районы с льготным режимом. Надеемся, что это будет доминирующая практика», — заявил Гаврилов.

Он указал на попытки недружественных стран спровоцировать Россию на внедрение «острых» мер наподобие вывода из страны зарубежного бизнеса. При этом правительство РФ, по словам Гаврилова, отвечает спокойно, продуманно и с учетом оценки последствий.

«Решения принимаются очень квалифицированно. Нас слышат и наши оппоненты, и наши партнеры. Это касается <…> контроля за деятельностью стратегических предприятий, вопросов возвращения российским предприятиям контроля за оставшимися за рубежом активами, вопросов суверенизации нашего фондового рынка и ухода от колониальных практик использования депозитарных расписок», — добавил политик.

С 1 июля в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) для малого бизнеса. Соответствующий федеральный закон был подписан в феврале.

15 июня глава «Опоры России» на полях ПМЭФ-2022 рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Он отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба.