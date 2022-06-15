В «Опоре России» сообщили о запуске нового налогового режима для бизнеса с 1 июля

Президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин сообщил, что новый налоговый режим для малого бизнеса планируется запустить с 1 июля. Об этом он рассказал «Известиям» 15 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Он отметил, что организация поддерживает инициативу, но подчеркнул, что режим должен быть добровольным, чтобы предприниматели сами решали, переходить на него или нет.

Калинин уточнил, что первое время он будет доступен только для вновь открывающихся компаний численностью до пяти человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

«Я уверен, что этот режим многим понравится. Да, ставка налога чуть выше — примерно 8%, но ты не платишь страховые взносы, это всё входит в один пакет. За тебя полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба. Ты должен только подтвердить, что с этим согласен принципиально как налогоплательщик», — рассказал глава организации.

Помимо этого, готовится пакет единого счета для налогоплательщика. По словам Калинина, его планируется запустить с 1 января 2023 года.

«Предполагается, и законопроект уже находится в Госдуме, что предприниматель просто будет перечислять какую-то сумму на свой счет, а ФНС сама погружать налоги, которые он должен заплатить. Бизнесмену нужно будет только согласиться с этим, и уже не его головная боль, какие платежи кто оформит. С этой суммы администратором, Федеральной налоговой службой, деньги будут расщеплены в разные бюджеты», — пояснил он.

О планах запустить в России эксперимент с автоматизированной системой налогообложения заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2021 года.

3 января 2022 года сообщалось, что осуществлять обмен информацией с ФНС согласились «Сбер», ВТБ, МКБ и ПСБ. При этом в банке «Зенит» сказали, что рассмотрят такую возможность в будущем.

Отмечалось, что, по мнению экспертов, налоговый режим ориентирован на зажиточные компании с небольшим количеством сотрудников, а предпринимателям, работающим в одиночку, он не будет выгоден.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Генеральный мультимедийный партнер форума — МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФа с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФа.