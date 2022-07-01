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В России запустили экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 1 июня в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) для малого бизнеса. Соответствующий федеральный закон был подписан в феврале.

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Предприятия могут участвовать в эксперименте добровольно. Новый режим доступен организациям и индивидуальным предпринимателям с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Кроме того, для использования АУСН компании должны выплачивать зарплату работникам безналично.

Кроме того, налогоплательщиков освобождают от обязанности вести книги учета доходов и расходов предприятия, а также платить страховые взносы.

Действующие организации смогут начать работу с новой системой начиная с нового года. Заявление необходимо подать не позднее 31 декабря. При этом ИП и юридические лица, которые начинают деятельность после 1 июля текущего года, уже могут воспользоваться АУСН, подав соответствующее уведомление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

15 июня глава «Опоры России» на полях ПМЭФ-2022 рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Он отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба.

Согласно результатам исследования «Работа.ру» и производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор», среди динамично развивающихся сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) во многих городах России ― индустрия красоты, общепит, внутренний туризм, некоторые сегменты торговли.

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