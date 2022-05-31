С начала лета в России вступит в силу закон, устанавливающий общие требования к органам публичной власти по всей стране. В частности, к региональным парламентам и губернаторам. Кроме того, с июня в России на 10% проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии. Одновременно в стране ужесточат наказание для нарушителей противопожарной безопасности в лесах, усилится и контроль за оборотом оружия. Подробнее об этих и других значимых нововведениях читайте в традиционном обзоре «Известий».

Изменения в системе публичной власти

С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий единые принципы организации публичной власти по всей стране . Документ был принят в конце декабря 2021 года, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с изменениями в Конституции, которые были внесены по итогам референдума летом 2020-го.

Документ предполагает, что федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных правительств . Кроме того, с федеральным правительством будут согласовываться кандидатуры министров «в таких важнейших сферах, как образование, здравоохранение, финансы, государственное регулирование тарифов, жилищный контроль (надзор), строительный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», следует из пояснительной записки, подготовленной Совфедом.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Также установлен единый — пятилетний — срок полномочий региональных парламентов, а также порядок досрочного прекращения полномочий . Главы субъектов, согласно новому закону, теперь официально будут называться либо губернаторами, либо главами региона . Ранее в России также официально допустимым считалось существование президентов республик, входящих в состав РФ.

— Указанными изменениями закрепляется принцип единства системы публичной власти в Российской Федерации, реализация которого призвана повысить эффективность взаимодействия всех уровней публичной власти (федерального, регионального и местного) для более качественного решения задач, стоящих перед органами публичной власти, а также усилить контроль деятельности и повысить ответственность этих органов, — говорится в пояснительной записке, подготовленной Советом Федерации.

Единым для всех регионов также станет срок губернаторских полномочий, который составит пять лет .

Индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТа

Прожиточный минимум и МРОТ с начала месяца вырастут на 10%. Напомним, эти показатели важны, помимо прочего, при начислении некоторых пособий, сумма которых рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума .

Указ о повышении прожиточного минимума и МРОТа Владимир Путин подписал в конце мая .

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В результате минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастет до 15 278 рублей в месяц . Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей. Эти цифры были озвучены на заседании президиума Госсовета.

Кроме того, пенсии неработающих пенсионеров также решено проиндексировать на 10%. Напомним, что в январе страховые пенсии были проиндексированы на 8,6% — это значит, что в общей сложности рост размера пенсий с начала года составит 19,5% , что выше уровня инфляции.

После индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей, уточнил глава Минтруда Антон Котяков . При этом средняя прибавка для каждого пенсионера составит 1,7 тыс. рублей.

В общей сложности, по его подсчетам, индексация затронет 35 млн неработающих граждан .

Новшества в системе соцподдержки

Также с начала месяца в силу вступает закон, согласно которому реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматически. Для этого потребуется только оставить свое согласие.

Предоставить его (как и сами банковские данные) можно в том числе через «Госуслуги».

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сама социальная помощь с июня должна стать более адресной . Предполагается, что теперь граждан будут информировать о доступных для них выплатах или пособиях . Необходимую для этого информацию возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения при условии , что гражданин даст на это согласие.

Период выплаты пенсии по потере кормильца продлят

Увеличивается период выплаты пенсии, которая назначается по потере кормильца . Теперь для получателей старше 18 лет, которые окончили школу, но не поступили в среднее или высшее учебное заведение, он будет действовать до 1 сентября года , в котором было завершено обучение.

Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение, выплаты будут начислять непрерывно .

Кроме того , теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий не придется доказывать факт иждивения .

Лечение детей препаратами офф-лейбл

29 июня вступит в силу закон, подписанный еще в конце прошлого года. По нему для лечения тяжелых заболеваний у детей можно будет использовать препараты офф-лейбл .

Это уже включенные в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи лекарства, которые при этом еще не были утверждены официальными регулирующими органами для использования по этим показаниям .

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблема актуальна при лечении сложных и тяжелых заболеваний. Теперь такие препараты могут использоваться, например, для лечения детских онкологических, гематологических и орфанных заболеваний.

Помимо наличия соответствующих рекомендаций, либо решения врачебной комиссии, медикам в обязательном порядке понадобится информированное согласие пациента или его представителя .

Конкретный перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении лекарственных препаратов будет устанавливать правительство .

На стадион по паспорту

Для покупки билетов на некоторые спортивные мероприятия с начала лета потребуется паспорт болельщика . Речь идет не обо всех спортивных состязаниях — перечень тех, на которые без паспорта болельщика будет не попасть, будет устанавливать правительство .

В первую очередь речь идет о футбольных матчах.

Оформить паспорт болельщика можно через «Госуслуги»: там нужно будет заполнить заявление.

Отказать в выдаче паспорта болельщика могут тем, кто ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях . Решение об отказе можно будет обжаловать в суде.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

Регистрация недвижимости без бумаг

С конца месяца заработает и новый закон, устанавливающий правила работы МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых бумажных документов .

Так, с этого момента документы в электронном формате будут «уравнены» в правах с бумажными — подавать бумажную версию будет необязательно. Кроме того, нельзя будет обратиться с заявлением о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права по почте .

Кто и с какого возраста может приобретать оружие

Также с конца первого летнего месяца заработает закон, по которому возраст приобретения охотничьего оружия увеличат с текущих 18 лет до 21 года.

Выдача лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет запрещена. Кроме того, под запрет попадет внесение любых изменений в конструкцию оружия, либо распространение инструкций о том, как это сделать .

Дополнительные ограничения зависят от вида оружия и опыта потенциального владельца . Так, приобрести гладкоствольное многозарядное ружье (полуавтомат) можно будет только после двух лет владения охотничьей двустволкой или одностволкой. Ружья и карабины с укороченным стволом оказываются под практически полным запретом. Кроме того, псевдонарезное оружие новый закон приравнивает к нарезному.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний . Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

Пройти медобследование можно будет только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения . Заключение будет оформляться в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.

Если позднее, в ходе обследования или оказания медицинской помощи, у человека найдут заболевание, которое исключает возможность иметь лицензию на оружие, врачи должны будут его уведомить об этом, а также сформировать специальное сообщение — также с электронной подписью, — которое отправят непосредственно в реестр. Сам владелец после этого обязан будет явиться для прохождения повторного освидетельствования. До этого момента оружие у него должно быть изъято .

Увеличение «противопожарных» штрафов

С начала лета заметно вырастут штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах . Так, штрафы для граждан вырастут в 15–20 раз и достигнут 15–30 тыс. рублей, для юридических лиц — в два-три раза и составят от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Решение было принято на фоне сложного весеннего пожароопасного сезона, во время которого от огня пострадали сразу несколько регионах — в некоторых огонь перекинулся в том числе на населенные пункты.