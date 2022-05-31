Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета в России вступит в силу закон, устанавливающий общие требования к органам публичной власти по всей стране. В частности, к региональным парламентам и губернаторам. Кроме того, с июня в России на 10% проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии. Одновременно в стране ужесточат наказание для нарушителей противопожарной безопасности в лесах, усилится и контроль за оборотом оружия. Подробнее об этих и других значимых нововведениях читайте в традиционном обзоре «Известий».
Изменения в системе публичной власти
С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий единые принципы организации публичной власти по всей стране. Документ был принят в конце декабря 2021 года, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с изменениями в Конституции, которые были внесены по итогам референдума летом 2020-го.
Документ предполагает, что федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных правительств. Кроме того, с федеральным правительством будут согласовываться кандидатуры министров «в таких важнейших сферах, как образование, здравоохранение, финансы, государственное регулирование тарифов, жилищный контроль (надзор), строительный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», следует из пояснительной записки, подготовленной Совфедом.
Также установлен единый — пятилетний — срок полномочий региональных парламентов, а также порядок досрочного прекращения полномочий. Главы субъектов, согласно новому закону, теперь официально будут называться либо губернаторами, либо главами региона. Ранее в России также официально допустимым считалось существование президентов республик, входящих в состав РФ.
— Указанными изменениями закрепляется принцип единства системы публичной власти в Российской Федерации, реализация которого призвана повысить эффективность взаимодействия всех уровней публичной власти (федерального, регионального и местного) для более качественного решения задач, стоящих перед органами публичной власти, а также усилить контроль деятельности и повысить ответственность этих органов, — говорится в пояснительной записке, подготовленной Советом Федерации.
Единым для всех регионов также станет срок губернаторских полномочий, который составит пять лет.
Индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТа
Прожиточный минимум и МРОТ с начала месяца вырастут на 10%. Напомним, эти показатели важны, помимо прочего, при начислении некоторых пособий, сумма которых рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума.
Указ о повышении прожиточного минимума и МРОТа Владимир Путин подписал в конце мая.
В результате минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей. Эти цифры были озвучены на заседании президиума Госсовета.
Кроме того, пенсии неработающих пенсионеров также решено проиндексировать на 10%. Напомним, что в январе страховые пенсии были проиндексированы на 8,6% — это значит, что в общей сложности рост размера пенсий с начала года составит 19,5%, что выше уровня инфляции.
После индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей, уточнил глава Минтруда Антон Котяков. При этом средняя прибавка для каждого пенсионера составит 1,7 тыс. рублей.
В общей сложности, по его подсчетам, индексация затронет 35 млн неработающих граждан.
Новшества в системе соцподдержки
Также с начала месяца в силу вступает закон, согласно которому реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматически. Для этого потребуется только оставить свое согласие.
Предоставить его (как и сами банковские данные) можно в том числе через «Госуслуги».
Сама социальная помощь с июня должна стать более адресной. Предполагается, что теперь граждан будут информировать о доступных для них выплатах или пособиях. Необходимую для этого информацию возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения при условии, что гражданин даст на это согласие.
Период выплаты пенсии по потере кормильца продлят
Увеличивается период выплаты пенсии, которая назначается по потере кормильца. Теперь для получателей старше 18 лет, которые окончили школу, но не поступили в среднее или высшее учебное заведение, он будет действовать до 1 сентября года, в котором было завершено обучение.
Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение, выплаты будут начислять непрерывно.
Кроме того, теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий не придется доказывать факт иждивения.
Лечение детей препаратами офф-лейбл
29 июня вступит в силу закон, подписанный еще в конце прошлого года. По нему для лечения тяжелых заболеваний у детей можно будет использовать препараты офф-лейбл.
Это уже включенные в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи лекарства, которые при этом еще не были утверждены официальными регулирующими органами для использования по этим показаниям.
Проблема актуальна при лечении сложных и тяжелых заболеваний. Теперь такие препараты могут использоваться, например, для лечения детских онкологических, гематологических и орфанных заболеваний.
Помимо наличия соответствующих рекомендаций, либо решения врачебной комиссии, медикам в обязательном порядке понадобится информированное согласие пациента или его представителя.
Конкретный перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении лекарственных препаратов будет устанавливать правительство.
На стадион по паспорту
Для покупки билетов на некоторые спортивные мероприятия с начала лета потребуется паспорт болельщика. Речь идет не обо всех спортивных состязаниях — перечень тех, на которые без паспорта болельщика будет не попасть, будет устанавливать правительство.
В первую очередь речь идет о футбольных матчах.
Оформить паспорт болельщика можно через «Госуслуги»: там нужно будет заполнить заявление.
Отказать в выдаче паспорта болельщика могут тем, кто ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно будет обжаловать в суде.
Регистрация недвижимости без бумаг
С конца месяца заработает и новый закон, устанавливающий правила работы МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых бумажных документов.
Так, с этого момента документы в электронном формате будут «уравнены» в правах с бумажными — подавать бумажную версию будет необязательно. Кроме того, нельзя будет обратиться с заявлением о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права по почте.
Кто и с какого возраста может приобретать оружие
Также с конца первого летнего месяца заработает закон, по которому возраст приобретения охотничьего оружия увеличат с текущих 18 лет до 21 года.
Выдача лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет запрещена. Кроме того, под запрет попадет внесение любых изменений в конструкцию оружия, либо распространение инструкций о том, как это сделать.
Дополнительные ограничения зависят от вида оружия и опыта потенциального владельца. Так, приобрести гладкоствольное многозарядное ружье (полуавтомат) можно будет только после двух лет владения охотничьей двустволкой или одностволкой. Ружья и карабины с укороченным стволом оказываются под практически полным запретом. Кроме того, псевдонарезное оружие новый закон приравнивает к нарезному.
Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.
Пройти медобследование можно будет только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения. Заключение будет оформляться в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.
Если позднее, в ходе обследования или оказания медицинской помощи, у человека найдут заболевание, которое исключает возможность иметь лицензию на оружие, врачи должны будут его уведомить об этом, а также сформировать специальное сообщение — также с электронной подписью, — которое отправят непосредственно в реестр. Сам владелец после этого обязан будет явиться для прохождения повторного освидетельствования. До этого момента оружие у него должно быть изъято.
Увеличение «противопожарных» штрафов
С начала лета заметно вырастут штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах. Так, штрафы для граждан вырастут в 15–20 раз и достигнут 15–30 тыс. рублей, для юридических лиц — в два-три раза и составят от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.
Решение было принято на фоне сложного весеннего пожароопасного сезона, во время которого от огня пострадали сразу несколько регионах — в некоторых огонь перекинулся в том числе на населенные пункты.
Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 млн рублей.