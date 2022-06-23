Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал безопасные для российских туристов страны на Балканах
Мир
Молдавия назвала слабую экономику причиной отказа от санкций против РФ
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения жары на юг России
Спорт
В Дагестане толпа избила бойца MMA Залимхана Юсупова
Мир
Российский посол в Таджикистане рассказал о террористической угрозе
Экономика
Филиппины захотели подключиться к российской системе передачи финсообщений
Общество
Кардиолог раскрыл опасные для жизни осложнения тахикардии
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня
Общество
Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли
Происшествия
В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту

Названы самые растущие направления малого бизнеса в крупных городах России

Индустрия красоты, общепит и внутренний туризм стали самыми развивающимися сегментами МСБ в крупных городах РФ
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди динамично развивающихся сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) во многих городах России ― индустрия красоты, общепит, внутренний туризм, некоторые сегменты торговли. Об этом говорится в результатах исследования «Работа.ру» и производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор», которые поступили в редакцию «Известий» в четверг, 23 июня.

Купили на вырост: средний чек за услуги МСП увеличился почти на треть
Почему это произошло при инфляции в 17%

Отмечается, что у каждого региона свои особенности. Например, в Москве чаще ищут специалистов из сферы транспорта и логистики — 23% от вакансий в регионе от малого бизнеса, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

Так, в мае этого года по сравнению с прошлым годом в Москве выручка турагентств выросла на 91%, кофеен и киосков стритфуда ― на 29%. В Санкт-Петербурге средние обороты турагентств увеличились на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%.

В Екатеринбурге средняя выручка турагентств увеличилась на 63%, фитнес-центров ― на 58%, столовых ― на 32%. В Краснодаре выручка точек уличной еды подскочила на 54%, гостиниц ― на 29%, кофеен ― на 20%. В Нижнем Новгороде обороты кафе и столовых выросли на 39%, кофеен ― на 33%. В Ростове-на-Дону средние обороты ларьков стрит-фуда выросли на 97%, турагентств ― на 52%, кофеен ― на 49%. В Самаре выручка мини-гостиниц подросла на 96%, пекарен ― на 50%, мебельных магазинов ― на 39%. В Уфе увеличились обороты пивных магазинов ― на 27%, мебельных ― на 24%. В Челябинске средняя выручка мебельных выросла на 51%, столовых ― на 36%, кондитерских ― на 27%.

Согласно данным «Работа.ру», чаще всего индивидуальные предприниматели, малый и микробизнес ищет персонал на позиции, где не требуется специальный опыт работы — это 19% вакансий от общей доли. На втором месте — сфера транспорта и логистики, на которую приходится 18% от общей доли вакансий. На третьем — торговля — 17%. В пятерку отраслей также попали офисные службы и бизнес-услуги — 11%, а также производство и агропром.

15 июня глава «Опоры России» на полях ПМЭФ-2022 рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса, который планируется запустить с 1 июля. Он отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба. Первое время такой режим будет доступен только для вновь открывающихся компаний численностью до пяти человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Кроме того, готовится пакет единого счета для налогоплательщика. Его планируется запустить с 1 января 2023 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022