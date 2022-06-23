Названы самые растущие направления малого бизнеса в крупных городах России

Среди динамично развивающихся сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) во многих городах России ― индустрия красоты, общепит, внутренний туризм, некоторые сегменты торговли. Об этом говорится в результатах исследования «Работа.ру» и производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор», которые поступили в редакцию «Известий» в четверг, 23 июня.

Отмечается, что у каждого региона свои особенности. Например, в Москве чаще ищут специалистов из сферы транспорта и логистики — 23% от вакансий в регионе от малого бизнеса, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

Так, в мае этого года по сравнению с прошлым годом в Москве выручка турагентств выросла на 91%, кофеен и киосков стритфуда ― на 29%. В Санкт-Петербурге средние обороты турагентств увеличились на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%.

В Екатеринбурге средняя выручка турагентств увеличилась на 63%, фитнес-центров ― на 58%, столовых ― на 32%. В Краснодаре выручка точек уличной еды подскочила на 54%, гостиниц ― на 29%, кофеен ― на 20%. В Нижнем Новгороде обороты кафе и столовых выросли на 39%, кофеен ― на 33%. В Ростове-на-Дону средние обороты ларьков стрит-фуда выросли на 97%, турагентств ― на 52%, кофеен ― на 49%. В Самаре выручка мини-гостиниц подросла на 96%, пекарен ― на 50%, мебельных магазинов ― на 39%. В Уфе увеличились обороты пивных магазинов ― на 27%, мебельных ― на 24%. В Челябинске средняя выручка мебельных выросла на 51%, столовых ― на 36%, кондитерских ― на 27%.

Согласно данным «Работа.ру», чаще всего индивидуальные предприниматели, малый и микробизнес ищет персонал на позиции, где не требуется специальный опыт работы — это 19% вакансий от общей доли. На втором месте — сфера транспорта и логистики, на которую приходится 18% от общей доли вакансий. На третьем — торговля — 17%. В пятерку отраслей также попали офисные службы и бизнес-услуги — 11%, а также производство и агропром.

15 июня глава «Опоры России» на полях ПМЭФ-2022 рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса, который планируется запустить с 1 июля. Он отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба. Первое время такой режим будет доступен только для вновь открывающихся компаний численностью до пяти человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Кроме того, готовится пакет единого счета для налогоплательщика. Его планируется запустить с 1 января 2023 года.