Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Мир
Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС
Сюжет:

Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии

0
Фото: ТАСС/Игорь Ленкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болгария свела к нулю возможность функционирования российского диппредставительства в Софии. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <...>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

Тогда же стало известно, что консульский отдел посольства России в Болгарии и Генконсульство в Варне приостанавливают работу, а Генконсульство в Русе закрывается.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством. На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 российских дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022