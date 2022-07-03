Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии

Болгария свела к нулю возможность функционирования российского диппредставительства в Софии. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <...>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

Тогда же стало известно, что консульский отдел посольства России в Болгарии и Генконсульство в Варне приостанавливают работу, а Генконсульство в Русе закрывается.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством. На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 российских дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД РФ.