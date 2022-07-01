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В Кремле прокомментировали возможность закрытия посольства РФ в Болгарии

Песков заявил, что вопрос о возможном закрытии посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД
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Фото: ТАСС/Zuma/Hristo Rusev
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Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту [РФ Владимиру Путину]», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством РФ вопрос о закрытии посольства страны в Софии. Она подчеркнула, что это неизбежно повлечет за собой последующее закрытие болгарской дипмиссии в Москве.

В тот же день Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что в болгарский МИД поступила нота от посла РФ с требованием отмены решения о высылке дипломатов, однако Болгария отклонила ноту посольства России.

28 июня болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Они должны будут покинуть страну до 3 июля.

При этом, как подчеркивал Петков, решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично. Он отметил, что высылка дипломатов была долгим процессом, который начался еще в марте.

В свою очередь Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

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