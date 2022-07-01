В Совфеде предложили закрыть посольство Болгарии в Москве

В ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 российский дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в Москве. Такое мнение в пятницу, 1 июля, выразил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Премьер-министр Болгарии, уходя, принял решение, которое действительно парализует работу посольства РФ. <…> Я думаю, что такой беспрецедентный шаг показывает Болгарии, что делает ее руководство, как они себя ведут по отношению к стране, которая должна быть для Болгарии в ряду друзей №1», — указал он.

По словам сенатора, все зеркальные ответы не достигают должного эффекта, а мировое сообщество по большому счету ожидает от России исключительно симметричного ответа.

«Надо было бы закрыть и посольство Болгарии в России, чтобы показать, что предательство со стороны политической верхушки Болгарии находит очень неожиданные и нестандартные ответы на их русофобские действия», — отметил Цеков.

При этом парламентарий не исключил, что восстановление двусторонних отношений возможно при новом правительстве. По словам сенатора, в конце концов в Болгарии появится политическая элита, которая будет ориентироваться не на свои личные интересы и свой карман.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что, в свою очередь, приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.