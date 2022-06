Гордость американцев за свою нацию опустилась до рекордного уровня

Число американцев, которые сильно гордятся своей нацией, опустилось до рекордных показателей. Об этом 29 июня сообщил Институт Гэллапа.

По данным последнего опроса, высокую гордость (extremely proud) за страну испытывают 38% взрослых американцев. Это самый низкий показатель за всю историю проведения исследования. Предыдущий антирекорд составлял 42%.

Кроме того, 27% опрошенных заявили, что они очень гордятся (very proud) своей нацией, а 22% — умеренно гордятся (moderately proud). 9% респондентов сообщили, что гордятся собой слегка (only a little proud), а 4% признались в отсутствии этого чувства.

Снижения уровня гордости своей страной социологи связывают с усталостью от пандемии коронавируса и рекордно высокой инфляцией, а также со стрельбой в Буффало и Ювалде. Опрос состоялся до того, как был принят закон об ужесточении оборота оружия и было отменено конституционное право на аборты.

26 июня сообщалось, что доля американцев, недовольных ситуацией в стране, достигла 81%. На итоги этого опроса повлияло решение Верховного суда по абортам. Только 19% жителей США оценили нынешнее положение хорошо.

23 июня рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 36%. С августа прошлого года этот показатель находится ниже отметки 50%. Текущий рейтинг соответствует самому низкому уровню поддержки Байдена за весь его президентский срок. Ранее такие цифры были зафиксированы в мае.

Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Так, издание USA Today сообщило 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.