Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса
Мир
В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира
Политика
Госдума одобрила поправку для СМИ о публикации первого фейка
Мир
США сочли необязательным контактировать с РФ по вопросу изменений в НАТО
Мир
НАТО заявило, что не несет опасности для России
Мир
Наемник из США назвал ошибкой поездку на Украину
Мир
Консульство РФ в Варне приостановит работу из-за высылки российских дипломатов
Мир
Еще одну группу мирных жителей вывели с территории «Азота»
Мир
В Харьковской области объявили о желании граждан получить паспорта РФ
Мир
Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости
Экономика
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью

Гордость американцев за свою нацию опустилась до рекордного уровня

0
Фото: Global Look Press/Bernhard Classen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число американцев, которые сильно гордятся своей нацией, опустилось до рекордных показателей. Об этом 29 июня сообщил Институт Гэллапа.

Рожденные резолюцией: американок лишили права на аборт
В США отменили знаковое решение Верховного суда по делу «Роу против Уэйда»

По данным последнего опроса, высокую гордость (extremely proud) за страну испытывают 38% взрослых американцев. Это самый низкий показатель за всю историю проведения исследования. Предыдущий антирекорд составлял 42%.

Кроме того, 27% опрошенных заявили, что они очень гордятся (very proud) своей нацией, а 22% — умеренно гордятся (moderately proud). 9% респондентов сообщили, что гордятся собой слегка (only a little proud), а 4% признались в отсутствии этого чувства.

Снижения уровня гордости своей страной социологи связывают с усталостью от пандемии коронавируса и рекордно высокой инфляцией, а также со стрельбой в Буффало и Ювалде. Опрос состоялся до того, как был принят закон об ужесточении оборота оружия и было отменено конституционное право на аборты.

26 июня сообщалось, что доля американцев, недовольных ситуацией в стране, достигла 81%. На итоги этого опроса повлияло решение Верховного суда по абортам. Только 19% жителей США оценили нынешнее положение хорошо.

23 июня рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 36%. С августа прошлого года этот показатель находится ниже отметки 50%. Текущий рейтинг соответствует самому низкому уровню поддержки Байдена за весь его президентский срок. Ранее такие цифры были зафиксированы в мае.

Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Так, издание USA Today сообщило 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022