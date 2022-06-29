В результате падения вертолета в Якутии есть раненые

В результате падения вертолета Ми-8 в Якутии 29 июня, по предварительной информации, есть раненые.

Отмечается, что Ми-8 выполнял рейс по тушению пожаров.

Авария произошла в 15:30 мск в среду. По информации «Известий», вертолет совершил жесткую посадку, все находившиеся на борту люди живы.

Самолет Ан-26 направлен на помощь экипажу.

Ранее, 24 июня, самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени был ликвидирован. Погибли пять человек.

В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя.