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МЧС сообщило о падении самолета в Рязани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Рязани потерпел крушение самолет. Об этом утром в пятницу, 24 июня, сообщает МЧС России.

«В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организованна работа оперативных служб», — отметили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, упал транспортный самолет ИЛ-76. Пять человек пострадали. Отмечается, что на месте крушения воздушного судна произошел пожар.

Предположительно, воздушное судно рухнуло в районе Михайловского шоссе. Уточняется, что на борту самолета всего было около 10 человек.

Накануне сообщалось, что двух пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-30 госпитализировали в Якутск.

Днем 22 июня появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту. Это был второй за последние сутки самолет, исчезнувший в Якутии.

Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. Как уточнили власти Якутии, на борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.

Источник в экстренных службах предполагал, что крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

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