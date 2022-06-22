Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен

Исчезнувший самолет Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек в Якутии, люди на борту живы, трое пострадали. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии ранее в этот день. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт «Оленек», однако в назначенное время самолет не произвел посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось пять человек и 6,3 т груза.

Источник в экстренных службах предполагал, что могло произойти крушение самолета из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).