Уголовное дело возбуждено после исчезновения самолета Ан-30 в Якутии

Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 с радаров в Якутии. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Восточного МСУТ Следственного комитета России.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 22 июня в 14:00 по местному времени (8:00 мск) самолет Ан-30 с членами экипажа вылетел по маршруту Якутск — Оленек. В 17:05 (11:05 мск) воздушное судно в место назначения не прибыло.

«В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили, что самолет специализировался на вызове искусственных осадков. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось пять человек и 6,3 т груза.

Источник в экстренных службах предположил, что могло произойти крушение самолета из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.