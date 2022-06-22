Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ

Уголовное дело возбуждено после исчезновения самолета Ан-30 в Якутии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 с радаров в Якутии. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Восточного МСУТ Следственного комитета России.

ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
Какие альтернативы для точной навигации есть у отечественных компаний

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 22 июня в 14:00 по местному времени (8:00 мск) самолет Ан-30 с членами экипажа вылетел по маршруту Якутск — Оленек. В 17:05 (11:05 мск) воздушное судно в место назначения не прибыло.

«В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили, что самолет специализировался на вызове искусственных осадков. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось пять человек и 6,3 т груза.

Источник в экстренных службах предположил, что могло произойти крушение самолета из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022