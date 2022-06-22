Источник назвал предварительные версии возможного крушения Ан-30 в Якутии

Источник в экстренных службах ТАСС в среду, 22 июня, назвал версии возможного крушения пропавшего самолета Ан-30 в Якутии.

«В качестве версий возможного крушения рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность», — сказал он.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии ранее в этот день. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт «Оленек», однако в назначенное время самолет не произвел посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось пять человек и 6,3 т груза.

Для проведения поисковых работ готовится к вылету самолет Ан-26 авиакомпании «АЛРОСА» со спасателями на борту.

За день до этого в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный», однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза. После пропажи самолета возбуждено уголовное дело.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.