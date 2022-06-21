В Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя человеками на борту. Об этом 21 июня сообщило ГУ МЧС России по Республике Саха.

По данным ведомства, воздушное судно летело по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. Оно должно было приземлиться на площадке «Вертикальный» в 9:00 по местному времени (3:00 мск), однако самолет не прибыл и пропал с радаров.

На борту, по предварительным данным, находятся три человека — два члена экипажа и пассажир, а также 1 т груза.

В готовности для проведения поисковых работ запланированы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 а/к «ПАЛ», добавили в министерстве.

17 июня в Белгородской области произошло крушение самолета во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность. По информации пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик катапультировался, угрозы его здоровью нет.