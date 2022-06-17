В Минобороны подтвердили крушение Су-25 в Белгородской области

Российский Су-25 потерпел крушение в Белгородской области, летчик жив. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25», — сообщили в округе.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России (ВКС).

В ЗВО отметили, что пилот не пострадал, разрушений на земле не последовало.

«Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — отметили в пресс-службе.

8 июня в Калифорнии разбился самолет MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США. По предварительной информации, погибли четверо находившихся на борту. На следующий день в 40 милях от происшествия потерпел крушение еще один военный самолет.