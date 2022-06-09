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Минимум четверо погибли при крушении самолета ВВС США в Калифорнии

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Фото: mapbox
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В Калифорнии разбился самолет MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США, на борту были пять человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщает местный телеканал 8newsnow.

По предварительной информации, погибли четверо, еще одного члена экипажа сейчас ищут.

Изначально сообщалось, что в самолете могли быть ядерные материалы, но военно-морская авиабаза El Centro подтвердила, что на борту их не было.

24 мая истребитель ВВС Ирана разбился возле иранского города Исфахан, оба пилота погибли. Уточнялось, что самолет выполнял учебный полет.

До этого, 18 марта, американский военный самолет с экипажем из четырех человек потерпел крушение к югу от норвежского города Будё.

В этот же день корпус морской пехоты США подтвердил информацию норвежских спасателей о крушении самолета своих ВВС, который участвовал в учениях НАТО.

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